Херсон, 9 июня, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, возглавляющий рабочую группу по СВО, провел рабочую встречу с председателем государственного фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой. Они обсудили варианты взаимодействия своих структур.

Дарья Драй, ИА REGNUM Единая Россия

Андрей Турчак стал членом наблюдательного совета фонда и возглавил в нем рабочую группу по законотворчеству. По мнению Турчака, именно по данному направлению наработки рабочей группы могут оказать существенную помощь фонду.

Турчак сообщил, что рабочей группе удалось инициировать несколько важных законов, подписанных главой государства. Они касаются предоставления ополченцам Донбасса статуса ветерана боевых действий, упрощения признания бойцов погибшими или пропавшими без вести. Кроме того, принят закон о бесплатной юридической помощи для участников спецоперации и их семей и другие, в том числе регламентирующие полное списание кредитов погибшего или получившего тяжёлую инвалидность участника спецоперации с его родителей-созаёмщиков и совершеннолетних детей.

На обсуждение в Госдуму направлен законопроект о приоритетном зачислении в детские сады, школы и летние оздоровительные лагеря детей добровольцев СВО.