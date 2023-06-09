Ереван, 9 июня, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Суд общей юрисдикции Еревана признал виновной и назначил четыре года лишения свободы условно Гаяне Акопян, которую обвинили в похищении сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Признать подсудимую виновной и осудить её на четыре года условного лишения свободы», — сообщил судья.

Фигурантка дела была освобождена в зале суда.

Как передавало ИА Регнум, 17 мая Акопян задержали по подозрению в попытке похитить Ашота Пашиняна — сына премьер-министра Никола Пашиняна. Ашота Пашиняна безуспешно попытались увезти на автомобиле, как сообщалось, члены созданной родителями погибших осенью 2020 г. в Нагорном Карабахе военных общественной организации «Зов сыновей».

Потерпевший подал заявление в полицию, в результате было возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека. «Зов сыновей» отверг эти обвинения, заявив, что Пашинян сам сел в машину Акопян, на которой они поехали на военное кладбище «Ераблур» в Ереване, но во время движения выпрыгнул из автомобиля. В рамках уголовного дела задержали ещё троих членов организации, однако затем их отпустили. Акопян — мать погибшего в боях в Карабахе военнослужащего Жоры Мартиросяна.