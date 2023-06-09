Москва, 9 июня, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Заявление министра обороны Алексея Резникова о возможности российско-украинских переговоров говорит не о том, что Киев готов к мирному урегулированию, а о том, что власти Украины пытаются избавиться от нацистского имиджа. Об этом корреспонденту ИА Регнум 9 июня заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

Сергей Корсун ИА REGNUM Украина

По его словам, во-первых, Резников ничем не рискует, когда делает такие заявления, потому что тут же допускает оговорку о том, что Россия якобы должна отказаться от целей специальной военной операции или изменить их. А значит, в реальности ни в какие переговоры Резников сам не верит.

Во-вторых, как отметил Новиков, в последнее время с украинской стороны прозвучало много разных заявлений от команды Зеленского. Таким образом, киевская дипломатия старается высказывать целую палитру мнений с тем, чтобы в дальнейшем развязать себе руки для разных сценариев и собственных действий.

Кроме того, каждый из близких к Зеленскому людей внимательно оценивает собственные перспективы и пытается делать заявления в унисон с теми командами с Запада, по которым работает.

«А мы видели, что в последнее время ряд военных (председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли в частности) делали заявления, исходя из якобы возможного сценария достижения переговоров, договорённостей и так далее», — сказал Новиков.

Вдобавок Резников, по мысли парламентария, пытается играть роль не только ястреба, но и дипломата, выступая на международной площадке.

«Так он пытается очистить реноме Киева от нацистского имиджа», — предположил Новиков.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по мнению члена комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олега Матвейчева, заявление Резникова противоречит законам самой Украины, которые запрещают любые переговоры с Россией. Что касается целей СВО, то, на взгляд парламентария, они будут выполнены в полном объёме, как и предполагалось.

Также есть мнение, что Украина пытается создать «воронку возможностей» для очередного раунда переговоров. Это, как считает политолог Максим Жаров, связано с ожиданиями неудачи украинского контрнаступления.