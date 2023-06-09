Москва, 9 июня, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Упразднение третьей смены в школах, завершившееся в минувшем учебном году, не приведёт к увеличению второй смены, заявил 9 июня министр просвещения России Сергей Кравцов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы в этом году уже решили проблему третьей смены и не допустим увеличения второй смены», — сказал министр в эфире «России-24».

В ноябре 2022 года в ходе «правительственного часа» в Госдуме аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев заявил, что ключевые показатели национального проекта «Образование» в целом исполняются, однако особого внимания требуют вопросы создания новых учебных мест, кадровые вопросы и материально-техническое обеспечение школ.

Есть проблемы с проведением капитального ремонта зданий школ, сроков проведения работ, которые, как правило, не завершаются к началу учебного года, сказал Зайцев. В рамках мероприятий по созданию новых учебных мест (для ликвидации третьей смены) в 2021 году введено лишь 66,9% запланированных мест, отметил аудитор.

Ранее также сообщалось, что почти полмиллиона российских школьников завершили учебный год в зданиях образовательных учреждений, построенных за четыре года реализации нацпроекта «Образование». По нацпроекту построено более 800 школ, до конца 2024 года будет построено ещё 1300.