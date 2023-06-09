Мелитополь, 9 июня, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту взрыва автомобиля в Бердянске Запорожской области, сообщили 9 июня в пресс-службе СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

По версии следствия, вечером 8 июня возле жилого дома на улице Морозова в Бердянске произошёл взрыв автомобиля, после которого он загорелся.

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причастных к совершению данного преступления.

Как сообщало ИА Регнум, Бердянск, как и другие города и населённые пункты новых территорий России, находится под постоянным обстрелом со стороны украинских боевиков. Так, 2 июня в городе прогремели взрывы. Вооружённые силы Украины пытались обстрелять город ракетами.