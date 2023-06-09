Рейкьявик, 9 июня, 2023, 15:35 — ИА Регнум. МИД Исландии 9 июня вызвал российского посла, чтобы проинформировать о решении приостановить деятельность посольства в Москве с 1 августа, говорится в заявлении министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Рейкьявик

Решение о приостановке деятельности посольства Исландии в Москве, отметили исландские дипломаты, не означает разрыв дипломатических отношений. Также МИД потребовал от России ограничить работу посольства в Рейкьявике и понизить уровень диппредставительства.

«Министр иностранных дел Исландии принял решение приостановить деятельность посольства в Москве с 1 августа», — указано в заявлении исландского МИД, которое 9 июня было опубликовано на сайте правительства.

Решение о приостановке деятельности посольства Исландии в Москве, отметили дипломаты, не означает разрыва дипломатических отношений. Также МИД потребовал от России ограничить работу посольства в Рейкьявике и понизить уровень диппредставительства.

Ранее сообщалось, что 9 июня посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки вызван в МИД РФ в связи с решением японского правительства о начале поставок военной техники Украине.

А 6 июня в МИД РФ был вызван посол Бельгии Марк Михильсен. Ему был заявлен решительный протест из-за использования оружия бельгийского производства диверсантами ВСУ, осуществившими террористические вылазки на территории Белгородской области в мае 2022 года.