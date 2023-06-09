Рязань, 9 июня, 2023, 15:36 — ИА Регнум. В Рязани программа-робот впервые в России без участия судебного пристава возбудила исполнительное производство в отношении должника. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов России.

Иван Шилов ИА REGNUM Фемида

«Впервые в автоматическом режиме без участия должностного лица службы возбуждено исполнительное производство на базе пилотного отделения судебных приставов УФССП России по Рязанской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что была начата работа по реализации закона, который позволяет в автоматическом режиме выносить процессуальные документы в тех случаях, «где возможно безусловное принятие таких решений».

По информации пресс-службы, в дальнейшем на базе этого пилотного отделения судебных приставов будет проводиться работа по вынесению без участия должностных лиц процессуальных документов о прекращении, окончании, приостановлении исполнительных производств, а также о взыскании исполнительского сбора и отмене установленных должникам ограничений.

Как передавало ИА Регнум, в феврале парламентарии от ЛДПР во главе с руководителем думской фракции Леонидом Слуцким внесли в в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить на территории России деятельность коллекторов и также запретить кредиторам привлекать иных лиц для возврата задолженности граждан.

Авторы инициативы ссылаются на данные Банка России, согласно которым в декабре 2022 года задолженность российских граждан по кредитам перед банками превысила 26 трлн рублей, увеличившись за 2022 год почти на 2 трлн. Рост просроченной задолженности по потребительским кредитам вызван неуклонным снижением доходов населения в условиях спада экономики, указано в сопроводительных материалах.