Москва, 9 июня, 2023, 15:29 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про музей конопли, о кровавых березах, памятнике букве «Б» и многом другом. Самое интересное — в нашей подборке.

Валериан Михайлович Фармозов. Русские березы

Центральный федеральный округ

Живущие в московском зоопарке панды оказались очень привередливыми в еде. Раньше им возили бамбук из Китая, однако поставки пришлось прекратить, и бамбук повезли из Адлера. Пандам он не понравился. Пришлось искать нового поставщика. Сейчас бамбук для панд предоставляет Голландия, пишут «Новости Москвы».

«Москва сейчас» сообщает, что в подмосковном Раменском утонул в цистерне с пивом рабочий пивоварни. Кажется, он хотел зачерпнуть напиток через люк, но не удержался. Владелец пивоварни заметил, что сотрудника нет на месте. Его начали искать и нашли уже мертвым.

Курская область издавна славилась соловьями. Несколько лет в ней устраивают подсчеты соловьев. Всего в области сейчас живет 628 поющих соловьев. «Курский пост» напоминает, что это на 156 птиц больше, чем в прошлом году.

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге предложили «воссоздать» никогда не существовавшую колокольню-небоскреб высотой в 170 метров. Такая колокольня планировалась для Смольного монастыря по проекту Растрелли, ее стали строить во времена Елизаветы Петровны, но не достроили из-за войны и нехватки средств. Энтузиасты, по словам канала «У Петра за пазухой», подсчитали, что строительство обойдется в 6–8 млрд рублей. Вот только в центре города такую «высотку» уже не поставить.

В Архангельске — другая архитектурная история. Здесь наметили за лето избавиться от полусотни деревянных изб, которые давно расселены, но до сих пор не снесены. «Дед Помор» рассказывает, что инициатива хорошая, потому что заброшенные «деревяшки» горят с завидным постоянством.

Приволжский федеральный округ

В мордовском поселке Барашево установили необычную скульптуру — большую букву «Б». Скульптуру позиционируют не только как фотозону, но и как место для отдыха. «Внутри нее можно, видимо, посидеть и укрыться от солнца», — предполагает «Голос торамы». Барашевская «Б» пополнила недлинный список памятников буквам кириллического алфавита. В Ульяновске стоит памятник букве «Ё», в Новосибирске — букве «А», в Казани — «М», в Вологде — «О», в Перми — «П».

На Сабантуе в Башкирии удалой молодец поднялся на верхушку столба и устроил что-то отдаленно напоминающее стриптиз на шесте. @Ufa_rb пишет, что действие в шутку окрестили «стриптиз-батыр».

В Кировской области астроном-любитель построил на поле собственную обсерваторию. И еще сделал один из крупнейших телескопов в стране. Телескоп, по словам «Кировского борщевика», увеличивает звезды в шестьсот раз.

Южный федеральный округ

В Сочи врачи во время операции оставили в теле пациентки… скальпель. Его заметили только спустя полгода на рентгеновских снимках. «Краснодар. Телетайп» сообщает, что скальпель извлекли. Началась проверка.

«У людей, плохо знакомых с географией, появилось еще одно основание считать, что в Краснодаре есть море», — отмечает «Кубанская телега». В городском сквере поставили скульптуру «Человек, смотрящий в море», хотя формально она смотрит на реку Кубань и олицетворяет человека, ищущего вдохновения.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Железноводске нашли ливневку, которая забилась и не работала больше 20 лет. О ней все забыли и даже на чертежах не отмечали. «1777» пишет, что ливневку случайно обнаружили, когда очищали ливневую канализацию. Ее вернули в эксплуатацию.

Уральский федеральный округ

Свердловчанин выиграл в нелегальном интернет-конкурсе наркотик, получил координаты «закладки» и отправился ее искать. Во время поисков его задержали сотрудники полиции. Суд приговорил «призера» к трем годам колонии. «Выиграл так выиграл», — иронизирует «Лампа».

В Сургуте обрезанные березы покрыли красной краской так, словно по ним течет кровь. Соцсети стали упражняться в остроумии. «Березы замироточили кровью», — писал, к примеру, «ЧП ХМАО Югра». После такого ажиотажа березки перекрасили в белый.

Сибирский федеральный округ

В Барнауле открылся музей конопли и крапивы, узнал «Страновед». В нем представлено почти все, что можно сделать из этих трав: от шоколада до косметики, и почти все это можно купить.

В Кузбассе впервые в стране начнут использовать бурение для изучения динозавров. Полученные во время бурения материалы, пишет «Кузнецкое кайло», помогут узнать, как в Сибири жили динозавры мелового периода.

Для тушения лесных пожаров в Томскую область привезли специальный самолет, который делает дождь. «Томский очкарик» рассказывает, что после пролета самолета через полчаса начинается дождь над тем местом, где он пролетал.

Дальневосточный федеральный округ

Дерзкое ограбление случилось в Хабаровске. Ночью налетчики взломали точку, которая торгует суши, стащили кассу и ноутбук, ушли, а затем передумали и вернулись, чтобы забрать суши и рыбу из холодильников. Amur Mash узнал, что ущерб составил 100 тысяч рублей.

Новость дня в Магадане — аварийная посадка самолета, который летел из Индии в США. Поломка самолета серьезная, поэтому пассажирам предоставили питание и гостиницы. «Это точно не старт международной кампании по популяризации Колымы как Мекки для туристов?» — иронизирует «Смотровая вышка».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 16 июня.