Херсон, 9 июня, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Каховский магистральный канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС. Об этом 9 июня заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

«В Каховском водохранилище уровень воды падает, в районе Горностаевки — уже на пять метров. Возникла опасность обмеления Каховского магистрального канала», — написал Сальдо.

По его словам, вследствие этого появилась угроза ограничения подачи питьевой воды населению Ивановского муниципального округа, в котором проживают 4 тыс. человек.

Он добавил, что дал поручение организовать водоснабжение округа с использованием артезианских скважин и наладить доставку питьевой воды транспортом.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Сальдо заявил, что с затопленных территорий Херсонской области эвакуировано уже более 5800 человек. Он отметил, что обстрелы со стороны ВСУ усложняют работу спасателей, но работа продолжается.