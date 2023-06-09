Варшава, 9 июня, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Бывший командующий сухопутными войсками Польши, польский эксперт, генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Киев получит истребители F-16 через 2–3 месяца, при этом наступление ВСУ должно осуществляться на имеющейся технике. Об этом сообщило агентство «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Эксперт напомнил, что уже давно идёт подготовка украинских пилотов на самолёты F-16. Он также высказал мнение о том, что пилоты ВСУ уже почти готовы использовать эту технику в бою.

«На мой взгляд, через два-три месяца Украина будет иметь самолёты F-16, поскольку украинские пилоты, без сомнения, уже готовы их эксплуатировать», — приводит агентство слова Скшипчака.

Эксперт уточнил, что ВСУ готовы для проведения наступления на имеющейся технике.

Как передавало ИА Регнум, 8 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что задержки с поставками Киеву истребителей F-16 связаны со сложными техническими процессами.

Американский журналист Стивен Брайен заявил, что ВСУ не способны провести успешное наступление. По его словам, оно может привести к краху режима Зеленского.

6 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ, предпринявших попытки наступления, за три последних дня превысили 3,7 тыс. человек. Кроме того, киевский режим потерял 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолётов, два вертолёта, 48 орудий полевой артиллерии и 53 БПЛА.

25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что западные поставки вооружения Киеву — это лишь попытка продлить конфликт на Украине. Президент также отметил, что поставки вооружения Киеву только приведут «к большей трагедии, ничего больше».