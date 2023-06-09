Москва, 9 июня, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Российские войска нанесли поражение двум скоплениям живой силы и техники ВСУ южнее города Орехова Запорожской области. Об этом 9 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Южнее города Орехов тяжёлыми огнеметными системами нанесено поражение двум скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной бригады ВСУ», — сказал Конашенков.

Он добавил, что группировка войск «Восток» ударами оперативно-тактической авиации поразила резервы противника около населённых пунктов Гуляй Поле, Преображенка и Омельник Запорожской области.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, ВСУ потеряли за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях до 680 человек, 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 бронемашин, 6 автомобилей, в том числе три HMMWV, а также самоходную артиллерийскую установку Cezar производства Франции.

В районе Времевского выступа подразделения группировки «Восток» отразили четыре атаки противника.