Луганск, 9 июня, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Рабочая группа по СВО и государственный фонд «Защитники Отечества» будут совместно решать проблемы участников спецоперации. Основные вопросы взаимодействия фонда и группы были рассмотрены в ходе рабочей встречи секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака и председателя госфонда Анны Цивилёвой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Турчак

Андрей Турчак стал членом наблюдательного совета «Защитников Отечества», возглавив в нем рабочую группу по законотворчеству. Он отметил, что фонд и рабочая группа делают общее дело, в рамках которого есть множество направлений для взаимодействия. Сейчас важно, чтобы ресурсы фонда и рабочей группы были использованы максимально эффективно. Также необходимо грамотно применить компетенции, наработанные за последние полгода. Основная цель взаимодействия — законотворческая, и рабочая группа готова здесь «подставить свое плечо» фонду.

В ходе встречи Турчак напомнил о подписанных президентом России законодательных инициативах рабочей группы. Это законы, касающиеся упрощения процедур признания участников СВО погибшими или пропавшими без вести, присвоения статуса ветерана боевых действий ополченцам Донбасса, права на бесплатную помощь юристов участникам спецоперации и членам их семей. Кроме того, депутаты Госдумы одобрили законопроект о праве полностью списывать кредиты участников СВО, которые погибли или получили тяжелую инвалидность, с их совершеннолетних детей и родителей, выступающих в качестве созаемщиков. Сейчас на рассмотрении в парламенте находится законопроект о приоритетном зачислении детей добровольцев СВО в общеобразовательные и дошкольные госучреждения и летние лагеря.

Андрей Турчак рассказал, что в регионах работают координаторы группы по СВО. Одним из направлений их деятельности является помощь сотрудникам филиалов фонда «Защитники Отечества», а также взаимодействие с центрами управления регионами и АНО «Диалог». Каждую неделю составляется «тепловая карта» проблем и в целом по России, и в разрезе каждого региона.

На встрече Анна Цивилёва рассказала, что 1 июня во всех российских субъектах открылись филиалы госфонда «Защитники Отечества». За первые несколько дней лета социальным координаторам поступило более 4000 обращений.

Как сообщается на сайте партии «Единая Россия», фонд одобряет предложение рабочей группы по введению единых мер поддержки участников СВО и выравнивание региональных выплат военнослужащим.

Переговоры завершились договоренностью между главой фонда и секретарем генсовета ЕР о совместном проведении первого заседания группы по законотворчеству наблюдательного совета госфонда.