Донецк, 9 июня, 2023, 15:08 — ИА Регнум. На рабочей встрече руководителя госфонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой и секретаря генерального совета партии «Единая Россия», председателя рабочей группы по вопросам СВО Андрея Турчака обсудили взаимодействие организаций. Андрей Турчак был включен в состав набсовета фонда и стал главой его рабочей группы по законотворчеству.

Instagram @anna__tsivileva Анна Цивилева

Андрей Турчак рассказал о том, что и рабочая группа по СВО, и фонд «Защитники Отечества» делают одно общее дело и у них много направлений взаимодействия. По его словам, высокую важность имеет максимально эффективное применение ресурсов фонда и рабочей группы, а также наработанных за полгода компетенций. Кроме того, основной задачей является законотворческая, и в этом рабочая группа может помочь фонду «Защитники Отечества».

Турчак отметил, что президентом России уже подписаны законы об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести, а также о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса, инициированные рабочей группой по СВО. При этом в Государственной думе был принят закон о праве на полное списание кредитов погибшего или получившего тяжелую инвалидность участника спецоперации с его родителей, являющихся созаемщиками, а также совершеннолетних детей, тоже разработанный рабочей группой. Также приняли закон о бесплатной юридической помощи для участников специальной военной операции и членов их семей. В парламент рабочей группой был внесен проект закона о приоритетном зачислении в общеобразовательные учреждения, детские сады и летние лагеря детей добровольцев СВО.

Турчак подчеркнул, что в регионах Российской Федерации у рабочей группы по СВО закреплены координаторы, которые будут оказывать содействие филиалам фонда.

Он отметил, что организация активно работает с ЦУРами в регионах, с АНО «Диалог». «Тепловая карта» ключевых проблем формируется еженедельно как по России в целом, так и отдельно по регионам.

По словам Анны Цивилевой, с первого июня текущего года во всех регионах страны работают филиалы фонда «Защитники Отечества». За прошедшее время координаторами было получено свыше 4 тысяч обращений. Она отметила, что фонд поддерживает инициативы о введении единого стандарта мер поддержки для участников спецоперации, предложенной рабочей группой, и выравнивание для военнослужащих размеров региональных выплат.

Как сообщают на сайте партии «Единая Россия», в завершение рабочей встречи Андрей Турчак и Анна Цивилева договорились вместе провести первое заседание группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда.