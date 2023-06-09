Москва, 9 июня, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Наиболее активно боевые действия на донецком направлении велись в районах Марьинки и Авдеевки Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил 9 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

По его словам, Южная группировка войск успешно отразила шесть атак украинских подразделений и бригад в направлениях населённых пунктов Химик, Красногоровка, Первомайское и северной окраины Марьинки.

«Вклинений в нашу оборону не допущено», — уточнил официальный представитель министерства.

За минувшие сутки, по данным Минобороны РФ, на донецком направлении были уничтожены до 410 военнослужащих ВСУ, а также более 20 единиц техники, в том числе четыре танка, восемь БМП, артиллерийская система М777 и гаубица «Мста-Б». Также в районе Красногоровки был уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

В Минобороны также сообщили об отражении в минувшие сутки двух атак ВСУ на запорожском направлении, поражении двух командно-наблюдательных пунктов на временно оккупированной части территории ДНР, уничтожении двух боевых самолётов ВСУ, а также об уничтожении до 680 военных и 35 танков на южнодонецком и запорожском направлениях.