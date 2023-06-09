Москва, 9 июня, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Когда глава Крыма Сергей Аксёнов говорил о необходимости корректировки целей СВО, то речь шла не о прекращении в достижении ранее поставленных целей, а о возникновении дополнительных задач для обеспечения безопасности России. Так советник председателя Общественной палаты Крыма, политический консультант Денис Батурин прокомментировал заявление главы региона об изменениях в целях СВО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксенов

«Всё больше появляется уверенность, что озвученные ранее цели СВО недостижимы без дополнений. В частности, очевидно, что на Украине необходимо сменить политический режим, который сейчас поддерживает националистическую идеологию. Такой режим никогда не пойдёт на мир. Об отмене целей СВО речи не шло», — поделился мнением Батурин с корреспондентом ИА Регнум.

По мнению крымского политолога, Сергей Аксёнов мог подразумевать важность полного искоренения существования на Украине националистического политического режима. При этом речь шла о дополнении целей не в документах, а в публичном и политическом пространстве.

8 июня глава Крыма Сергей Аксёнов во время интервью телеканалу «Крым 24» заявил, что ситуация в зоне провидения СВО меняется постоянно и цели спецоперации могут подвергнуться изменениям. Глава региона также признался, что «изначально» считал, что если не демилитаризовать большую часть Украины, то страна войдёт в ЕС и НАТО, что усугубит положение.

Позже глава минобороны Украины Алексей Резников допустил возможность возобновления переговоров Москвы и Киева. Однако он подчеркнул, что для этого Россия должна изменить цели специальной военной операции.