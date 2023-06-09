Сочи, Краснодарский край, 9 июня, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусско-российские отношения являются стержнем в СНГ и ЕАЭС. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕАЭС

Он напомнил, что ранее в Москве лидеры двух стран договорились встретиться в это время, также в Сочи будут работать премьеры России и Белоруссии.

«Все-таки белорусско-российские отношения являются стержнем в ЕАЭС и на пространстве СНГ. Если вдруг будут вопросы, мы отреагируем. Вы как раз будете встречаться с премьер-министрами», — отметил белорусский лидер.

Как передавало ИА Регнум, президенты России и Белоруссии начали встречу в Сочи в неформальной обстановке. Владимир Путин заявил, что структура и качество экономических отношений России и Белоруссии меняются в нужную сторону.

Ранее президент России предложил создать климатический и экологический клуб ЕАЭС. Он напомнил, что в 2023 году, когда Россия председательствует в ЕАЭС, объединение уделяет большое внимание вопросам, связанным с изменением климата.

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач заявил, что по результатам 2022 года существенно изменилась география торговли стран Евразийского экономического союза с внешними партнёрами. Впервые в пятёрку лидеров вошла Индия.

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Сочи, где примет участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ.

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В графике российского премьера запланирован ряд двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.