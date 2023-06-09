Москва, 9 июня, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за двое суток потеряли более 150 танков и других бронемашин, сообщил 9 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

По его сланным, всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) уничтожено 440 самолетов, 238 вертолетов, 4555 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9798 танков и других боевых бронированных машин.

Ранее командир подразделения Вооруженных сил РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук, что танковая колонна из семи машин пыталась подойти к российским войскам на запорожском направлении, но попытка оказалась безрезультатной.

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По его словам, на запорожском направлении уничтожены три танка Leopard. Всего при попытке наступления ВСУ потеряли свыше 30 танков и более 350 человек.