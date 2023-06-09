Москва, 9 июня, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Московский городской суд 9 июня смягчил на год условный приговор американскому инвестору Майклу Калви по делу о растрате 2,5 млрд рублей, передает РИА Новости.

Василий Иванов ИА REGNUM Мосгорсуд

«Смягчить наказание Калви до четырех лет и шести месяцев условно», — огласил решение судья.

По первой инстанции гражданин США получил 5,5 лет условного заключения.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил американского бизнесмена Майкла Калви за растрату 2,5 млрд рублей к условному сроку ― 5,5 года.

Ему также был установлен пятилетний испытательный срок, в течение которого он не может покидать без уведомления специализированного государственного органа своё постоянное место жительства. В марте Калви и его партнёр Филипп Дельпаль покинули территорию Россию.