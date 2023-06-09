Сочи, Краснодарский край, 9 июня, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Структура и качество экономических отношений России и Белоруссии меняются в нужную сторону, заявил президент России Владимир Путин на неформальной встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

Он отметил, что есть о чём поговорить как по вопросам безопасности, так и по вопросам экономического взаимодействия.

«Нас это не может не радовать, но даже необычно, тьфу-тьфу, необычно хорошо — развивается хорошими темпами, во всяком случае. И качество взаимодействия, структура наших экономических отношений меняются в нужную сторону», — пояснил российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали встречу в Сочи в неформальной обстановке. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут неформальные переговоры.

На встрече в Минске с членами Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что обсудил с Путиным помощь Запада Украине. Белорусский лидер отметил, что сейчас важно остановить конфликт на Украине, а не заниматься поиском его причин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил разработать концепцию стратегии коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) до 2035 года.

Госсекретарь Совбеза Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович заявил, что страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не смогут «отсидеться» в случае начала войны против кого-то из её участников.