Сочи, Краснодарский край, 9 июня, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко «с глазу на глаз» обсудят ситуацию с безопасностью, сообщил глава российского государства в ходе неформальной встречи с белорусским коллегой 9 июня в Сочи.

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Ситуация в сфере безопасности в целом стабильна, добавил Владимир Путин.

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