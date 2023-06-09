Москва, 9 июня, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России в течение суток отразили на запорожском направлении две атаки ВСУ, сообщил 9 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

Атаки украинских войск были отражены в районах населённых пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области, уточнил он. Отразить атаки помогли «решительные и грамотные действия подразделений российских войск, а также удары авиации и огонь артиллерии».

8 июня министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о безуспешной попытке прорыва обороны на запорожском направлении. При этом украинские войска потеряли за два часа до 350 человек личного состава и 30 танков.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3812040" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Он добавил, что российская разведка своевременно обнаружила противника, после чего силами авиации, артиллерии и противотанковыми средствами по нему был нанесён превентивный удар.

Однако 9 июня ВСУ возобновили активные боевые действия в районе между городами Орехов и Токмак в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил, украинские войска несут существенные потери.