ВС России за сутки отразили две атаки ВСУ на запорожском направлении
Конашенков: российские военные за сутки остановили две атаки ВСУ на запорожском направлении
Москва, 9 июня, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России в течение суток отразили на запорожском направлении две атаки ВСУ, сообщил 9 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Атаки украинских войск были отражены в районах населённых пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области, уточнил он. Отразить атаки помогли «решительные и грамотные действия подразделений российских войск, а также удары авиации и огонь артиллерии».
8 июня министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о безуспешной попытке прорыва обороны на запорожском направлении. При этом украинские войска потеряли за два часа до 350 человек личного состава и 30 танков.
Он добавил, что российская разведка своевременно обнаружила противника, после чего силами авиации, артиллерии и противотанковыми средствами по нему был нанесён превентивный удар.
Однако 9 июня ВСУ возобновили активные боевые действия в районе между городами Орехов и Токмак в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил, украинские войска несут существенные потери.