Донецк, 9 июня, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Около города Дзержинска ДНР Вооруженные силы России поразили два командно-наблюдательных пункта подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

«В районе города Дзержинска Донецкой Народной Республики поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что около населённого пункта Гуляй Поле Запорожской области был уничтожен узел связи 102-й бригады территориальной обороны.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 9 июня Вооружённые силы России нанесли удар по складам боеприпасов и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотников. Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Все назначенные объекты были поражены.

Вооружённые силы России за минувшие сутки уничтожили на донецком направлении до 420 военнослужащих ВСУ.