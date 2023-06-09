Москва, 9 июня, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях до 680 человек и 35 танков. Об этом 9 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

По его словам, ВСУ продолжали попытки ведения наступательных действий на южнодонецком и запорожском направлениях.

«Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 680 украинских военнослужащих, 35 танков», — сказал Конашенков.

Кроме того, украинские войска потеряли 11 боевых машин пехоты, 19 бронемашин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, а также самоходную артиллерийскую установку Cezar производства Франции.

Представитель Минобороны добавил, что в районе Времевского выступа подразделения группировки «Восток» отразили четыре атаки противника, которые проводились двумя батальонными тактическими группами, усиленными танками.

Также отражены две атаки украинских войск около населённых пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области.

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Как сообщало ИА Регнум, 8 июня командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Иван Попов заявил, что российские военные сорвали планы ВСУ по выходу к Азовскому морю в ходе наступления на запорожском направлении.

Командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук рассказал, что на запорожском направлении уничтожены три танка Leopard. Всего при попытке наступления ВСУ потеряли свыше 30 танков и более 350 человек.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в ночь на 8 июня ВСУ предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. Противник был остановлен и отошёл с большими потерями.