Москва, 9 июня, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы России сбили два боевых самолёта ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, сообщил 9 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Alan Wilson МиГ-29

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новое Запорожье Запорожской области в воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — сказал он на брифинге.

Кроме того, средствами ПВО в районе населённого пункта Бабино Херсонской области был сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 6 июня Конашенков сообщал, что ВС России за сутки сбили три самолёта ВСУ. Два Су-25 были сбиты в районах населённых пунктов Бабино Херсонской области и Никольское ДНР, а истребитель Су-27 — в районе населенного пункта Андреевка ДНР.