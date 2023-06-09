Амстердам, 9 июня, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Постановление Верховного суда Нидерландов поставило точку в споре о принадлежности коллекции скифского золота. Решение Апелляционного суда Амстердама о передаче ценностей Украине оставлено в силе, сообщила 9 июня пресс-служба суда.

Peter Kudlacz Скифское золото

«В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. Это решение остается в силе», — говорится в постановлении суда.

В начале февраля 2014 года коллекцию из примерно 2 тыс. артефактов, принадлежащих четырём музеям Крыма и музею в Киеве, привезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. В марте того же года произошло воссоединение Крыма с Россией, оба государства заявили свои права на крымские экспонаты. В августе нидерландский музей решил не передавать коллекцию ни Украине, ни России до тех пор, пока компетентный судья не решит, кому принадлежит коллекция, либо стороны не договорятся между собой.

26 октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама вынес решение о передаче коллекции Украине. Музеи Крыма в январе 2022 года оспорили этот вердикт в Верховном суде Нидерландов, после чего начался административный судебный процесс.

Нидерланды оценили стоимость экспонатов крымских музеев в €10 млн, на период проведения выставки они были застрахованы на сумму более €1 млн. Украине вернули 19 предметов, прибывших из Киева, остальные амстердамский музей оставил в своём хранилище.

Как сообщало ИА Регнум, решение о передаче скифского золота Украине в 2021 году огласила судья Паулина Хофмейер-Рюттен. По её словам, эти объекты — «часть культурного наследия Украины». У крымских музеев было право в течение трёх месяцев подать апелляцию.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий тогда заявил, что решение нидерландского суда — «политизированный и ангажированый вердикт, который не имеет ничего общего со справедливостью». Парламентарий напомнил, что скифское золото было в Крыму ещё задолго до того, как полуостров стал каким-либо образом относиться к Украине.