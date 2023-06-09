Москва, 9 июня, 2023, 14:23 — ИА Регнум. В ночь на 9 июня Вооружённые силы РФ нанесли удар по складам боеприпасов и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

Отмечается, что групповой удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования. Все назначенные объекты поражены.

«В результате ударов нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 6 июня Вооружённые силы РФ уничтожили склады боеприпасов трёх бригад ВСУ на временно оккупированных Киевом территориях ДНР и Запорожской области. В Минобороны также сообщили о нанесении группового удара высокоточным оружием по одному из центров принятия решений ВСУ.