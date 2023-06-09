Воронеж, 9 июня, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Работы по восстановлению дома в Воронеже, который был повреждён в результате попадания дрона, начнутся в ближайшие часы. Об этом 9 июня написал губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём Telegram-канале.

Кадр из видео. Украинский беспилотник Последствия взрыва беспилотника ВСУ. Воронеж. 9 июня 2023 года

Он отметил, что дал поручение мэрии Воронежа ввести режим ЧС районного масштаба, что позволит оперативно устранить повреждения высотного жилого дома и частного дома по соседству.

Глава региона отметил, что у частного дома была повреждена кровля.

«По высотке: расселение не требуется», — отметил он, добавив, что в многоэтажке проживают до 90 человек, в настоящее время специалисты проводят опись повреждённого имущества.

Гусев отметил, что работы по восстановлению начнутся в ближайшие часы, после подписания соответствующих нормативно-правовых документов.

Глава области отметил, что ремонтные работы планируется вести круглые сутки.

«Завершить оперативно, в течение нескольких дней, подрядчик уже определён. Попросили завод — изготовитель пластиковых окон поставить нашу заявку в первую очередь», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, 9 июня 2023 года около 10 часов утра лица, действующие в интересах военно-политического руководства Украины, совершили атаку с использованием беспилотника, снабжённого взрывным устройством, на территорию города Воронежа. В результате попадания беспилотника в жилой дом на улице Белинского были повреждены конструктивные элементы здания, три человека получили ранения, им оказывается помощь. По данному делу Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте по факту попадания беспилотника в жилой дом в Воронеже, проводятся следственные действия.

Глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что беспилотник, врезавшийся в жилой дом на улице Белинского, попал в пустое помещение.