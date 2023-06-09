Москва, 9 июня, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки уничтожили на донецком направлении до 410 военнослужащих ВСУ, сообщили 9 июня в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

На данном направлении боевые действия наиболее активно велись в районах Марьинки и Авдеевки (ДНР), отметили в ведомстве.

«Южной» группировкой войск успешно отражены шесть атак подразделений 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлениях населённых пунктов Химик, Красногоровка, Первомайское и северной окраины Марьинки Донецкой Народной Республики. Вклинений в нашу оборону не допущено», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале Минобороны.

За сутки на данном направлении было уничтожено до 410 военнослужащих ВСУ и более 20 единиц техники, в том числе четыре танка, восемь БМП, артиллерийская система М777 и гаубица «Мста-Б». Также в районе Красногоровки был уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

9 июня в Минобороны также сообщили об отражении в минувшие сутки двух атак ВСУ на запорожском направлении, поражении двух командно-наблюдательных пунктов на временно оккупированной части территории ДНР, уничтожении двух боевых самолётов ВСУ, а также об уничтожении до 680 военных и 35 танков на южнодонецком и запорожском направлениях.

В ночь на 9 июня высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования был нанесён групповой удар по складам боеприпасов и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотников, все назначенные объекты поражены, нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий, отметили также в Министерстве обороны.