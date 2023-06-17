Москва, 17 июня, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Уже в конце 2023 года добраться из Москвы в Казань можно будет в два раза быстрее. Строительство участка трассы М-12 «Восток» по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры» идет круглосуточно.

ГК «Автодор» Мост через Оку на трассе М-12

«На сегодняшний день строительная готовность составляет 66%, уложено 77% асфальта, на объекте задействованы 21 тыс. человек и почти 5,7 тыс. единиц техники», — сообщил заместитель главы Правительства России Марат Хуснуллин.

Уже в этом году движение откроется на всем протяжении дороги от Казани до столицы, а это более 810 километров. Марат Хуснуллин также напомнил, что работы на М-12 после запуска движения будут продолжены, трасса пойдет дальше до Екатеринбурга, затем до Тюмени. Эта магистраль является составной частью трансконтинентального автомобильного маршрута Запад — Восток.

Результатом запуска трассы станет не только комфорт в передвижении граждан, но и развитие туристического потенциала прилегающих территорий. Дорога соединит пять регионов нашей огромной страны — Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашию и Татарстан.

На сегодняшний день М-12 — один из самых масштабных инфраструктурных проектов в России. В рекордные сроки кроме дорожного полотна возводят более 300 искусственных сооружений, это мосты, развязки, экопереходы и другие объекты, обеспечивающие комфорт передвижения. «Самые масштабные из них — это мосты через реки Ока, Сура и Волга. На всех объектах работы ведутся круглосуточно, чтобы запустить движение уже к концу этого года», — сообщил председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. По его словам, готовность искусственных сооружений на М-12 составляет 72%.

ГК «Автодор» Строительство вантового моста через Оку

Днем и ночью ведется строительство вантового моста, который соединит берега Нижегородской и Владимирской областей. Это одно из самых интересных сооружений на будущей скоростной дороге. В конце апреля мост торжественно сомкнули, а на соединительной конструкции закрутили символический «золотой» болт. «Круглые сутки на протяжении уже более двух лет трудимся над задачей. В пиковые месяцы численность работников достигала 1300 человек, более 100 единиц техники. Это и позволило нам завершить важнейший этап строительства моста», — пояснил руководитель проекта Александр Дмитришин.

При строительстве моста был использован метод непрерывного бетонирования с помощью скользящей опалубки, что позволило в 2,5 раза быстрее возвести пилон моста.

«Так получилось, что именно на Оке, на излучине реки, для нужд судоходства необходимо было обеспечить большой подмостовой габарит длиной 254 метра — таковы условия судохождения. Поэтому нам и пришлось отойти от стандартной конструкции. Для того чтобы пролетное строение могло не опираться на опоры в акватории, предусмотрена вантовая система, которая поддерживает его сверху», — рассказал руководитель проекта проектного офиса М-12 Виталий Шмаров.

Протяжённость моста составила почти 1400 метров, на нём уже установлены все 34 пары вант. По предварительным подсчётам, пропускная способность моста составит 40 тысяч автомобилей, проехать по нему будет можно с максимальной разрешенной в нашей стране скоростью — 110 километров в час.

Облик моста разрабатывали петербургские архитекторы, а само сооружение уникально еще и тем, что на 90% состоит из полностью российских материалов. Один из проектировщиков моста — Максим Марченко говорит, что со временем все будущие вантовые мосты, возводимые в России, будут полностью отечественного производства. «У нас есть технологии, связанные с нанесением смазки и индивидуальной оболочки. И сейчас уже производятся приёмочные сертификационных испытания», — пояснил он.

Самый протяженный мост трассы М-12 возводят в Татарстане — через Волгу. Его длина составляет более 3 360 метров. Здесь, как и на всей трассе, вовсю идут работы. Уже готовы 26 из 28 опор. Чтобы уже в августе этого года сомкнуть сооружение, сборка и надвижка металлоконструкций пролетных строений ведётся сразу с двух берегов, в работах задействовано порядка тысячи человек и 300 единиц техники. К концу сентября мостовики рассчитывают начать укладку на мосту через Волгу первого асфальта.

ГК «Автодор» Строительство моста через Волгу

Мост через Волгу является частью 8-го этапа М-12. Ранняя весна и благоприятные погодные условия позволили в 2023 году выйти на этом участке на опережение сроков строительства. «Выполняются работы по устройству ливневой канализации, ведется строительство локальных очистных сооружений, шумозащитных экранов. Приступили к работе по обустройству площадок отдыха на многофункциональных зонах», — пояснил руководитель проекта 8-го этапа М-12 Рашид Хазипов.

К середине осени этого года откроют технологический проезд по мосту через Суру, который соединит берега Нижегородской области и Чувашии. Протяженность моста составит более 930 метров, по две полосы движения в каждую сторону. Пролёт будет опираться на 11 опор, сооружение которых практически завершено. В марте мостовики уже завершили один из основных этапов возведения перехода — надвижку пролетного строения длиной 672 метра. «Последние 12 консолей были собраны на стапеле, перемещены и смонтированы в пролете 1-2, после чего сварены стыки и оформлены фрикционные соединения консольной плиты. Таким образом, мы завершили монтаж металлоконструкций на мосту через реку Суру», — пояснил представитель подрядной организации Игорь Радченко. Общий вес металлоконструкций моста составит более 10 000 тонн.

ГК «Автодор» Строительство моста через Суру

Как сообщало ИА Регнум, благодаря нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры» развивается транспортная система всей страны. В том числе это позволяет людям перемещаться по стране быстрее и комфортнее. Например, скоростная автомагистраль М-12 станет самой быстрой дорогой к паломническому центру в Дивеево Нижегородской епархии.