Москва, 9 июня, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки вызван в МИД РФ в связи с решением японского правительства о начале поставок военной техники Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM

«9 июня заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко вызвал посла Японии в России Тоёхису Кодзуки для представления в связи с решением правительства Японии о начале поставок военной техники (бронеавтомобили, вездеходы сил самообороны) Украине», — говорится в сообщении МИД РФ.

В российском МИД отметили, что это решение японских властей ещё глубже загоняет двусторонние отношения стран в опасный тупик. Кроме того, этот шаг ведёт к эскалации боевых действий и дальнейшему увеличению числа человеческих жертв киевского режима.

«Администрация премьер-министра Ф. Кисиды тем самым должна быть готова разделить его ответственность за гибель мирного населения, в том числе в приграничных областях России», — сказано в сообщении.

6 июня в МИД РФ был вызван посол Бельгии Марк Михильсен. Ему был заявлен решительный протест из-за использования оружия бельгийского производства диверсантами ВСУ, осуществившими террористические вылазки на территории Белгородской области в мае 2022 года.

После этого премьер-министр Бельгии Александр де Кроо поручил спецслужбам прояснить вопрос использования бельгийского оружия в Белгородской области. Кроме того, власти Бельгии намерены направить запрос Киеву с требованием объяснить применение бельгийского оружия при атаке на Россию.

Однако 8 июня министр обороны Бельгии Людивин Дедондер сообщила, что Брюссель продолжит поставки оружия на Украину.