Варшава, 9 июня, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий признался, что часть его сердца подсказывает как можно быстрее выдворить из страны посла России.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

Отвечая 9 июня на пресс-конференции на вопросы, Моравецкий отметил, что Варшава находится в состоянии глубокого конфликта с Россией. «Я сам очень часто задумываюсь над тем, как долго еще держать в Польше посла России», — сказал он.

При этом глава польского кабмина не может выслать российского посла, потому что опасается ответных мер со стороны РФ. Эти меры могут привести к тому, что польские власти не смогут помогать полякам, которые находятся в России.

«Одна часть сердца подсказывает как можно быстрее выдворить посла России. Половина меня считает, что мы должны так сделать. Но также дипломаты меня убеждают, чтобы этого пока не делать», — заключил он.

В Кремле неоднократно заявляли, что отношения России и Польши находятся на нулевой отметке. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, когда-то страны были друзьями, но это время прошло.

Польские власти сносят памятники, изымают российскую собственность. В ответ на эти действия Москва внесла Варшаву в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников.