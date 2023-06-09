Воронеж, 9 июня, 2023, 13:50 — ИА Регнум. В районе падения беспилотника в Воронеже вводится режим ЧС, соответствующее поручение дал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Поручил мэрии Воронежа ввести режим ЧС районного масштаба», — написал Гусев в своём Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что режим ЧС позволит оперативно устранить повреждения высотного жилого дома и частного дома по соседству. У частного — повреждения кровли.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Гусев заявил, что беспилотник, врезавшийся в жилой дом на улице Белинского, попал в пустое помещение. Три человека получили лёгкие ранения, отметил глава региона. Жителям дома окажут всю необходимую помощь, добавил он.

Киевский режим продолжает атаки на гражданские объекты, отметил, в свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент.