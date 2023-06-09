Донецк, 9 июня, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Погиб Герой ДНР Роман Воробьёв с позывным Воробей. Об этом 9 июня сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

ТГ Пушилин Герой ДНР Роман Воробьев был также награжден орденом Мужества РФ, Георгиевским крестом II–IV степеней

Руководитель региона отметил, что треть своей жизни из 26 лет Роман Воробьёв защищал свою землю. В октябре 2014 года в возрасте 18 лет он пришёл воевать в батальон «Сомали».

«Все его знали по позывному Воробей. И теперь его нет с нами», — написал он.

Пушилин добавил, что это горькая невосполнимая потеря.

«Он относился к той плеяде ополченцев, благодаря которым республика выстояла и стала частью России. Был бесстрашным, открытым, простым донецким парнем, отличным товарищем и героическим воином», — сообщил руководитель региона.

Роман Воробьев был удостоен звания Героя Донецкой Народной Республики, награждён орденом Мужества России, Георгиевским крестом II–IV степеней, множеством орденов и медалей.

«Роман Воробьев прожил достойную жизнь. Его имя, его подвиги навсегда будут вписаны в историю Донбасса и России. Искренние слова соболезнования родным и близким. Вечная память и вечная слава русскому Воину!» — говорится в сообщении.

8 июня министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в ночь на 8 июня ВСУ предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. Попытка была осуществлена силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единицами бронетехники. Разведка своевременно обнаружила противника. Силами авиации, артиллерии и противотанковыми средствами по нему был нанесён превентивный удар. Противник был остановлен и отошёл с большими потерями.