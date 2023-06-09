* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Киев, 9 июня, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Боевик из так называемого «Русского» добровольческого корпуса» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Даниил Мазник с позывным Шайба ликвидирован в бою за Новую Таволжанку в Белгородской области. Об этом 9 июня сообщили в самом формировании.

Кадр из видео. Ликвидирован украинский террорист из отряда РДК Даниил Мазник с позывным Шайба. Террорист

Отмечается, что террориста уничтожили 3 июня. Ранее сообщалось, что в конце мая в ходе нападения РДК на Белгородскую область именно Мазник угнал БТР-82А.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июня заявил, что группа украинских диверсантов вошла в село Новая Таволжанка в Белгородской области.

После этого российские военные нанесли артиллерийский удар по противнику. В итоге отряд удалось рассеять и диверсанты покинули занятые позиции.