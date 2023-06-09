Воронеж, 9 июня, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте по факту попадания беспилотника в жилой дом в Воронеже, проводятся следственные действия, сообщили в СК 9 июня.

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Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, создавший угрозу гибели людей, повлекший причинение значительного ущерба и иные тяжкие последствия).

«По данным следствия, 9 июня 2023 года около 10 часов утра лица, действующие в интересах военно-политического руководства Украины, совершили атаку с использованием беспилотного летательного аппарата, снабжённого взрывным устройством, на территорию города Воронежа», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

В результате попадания беспилотника в жилой дом на улице Белинского были повреждены конструктивные элементы здания, три человека получили ранения, им оказывается помощь, отметили в Следственном комитете. Следователи и криминалисты СК работают на месте преступления, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и причастных лиц, добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что беспилотник, врезавшийся в жилой дом на улице Белинского, попал в пустое помещение. Три человека получили лёгкие ранения, отметил глава региона. Жителям дома окажут всю необходимую помощь, добавил он. Киевский режим продолжает атаки на гражданские объекты, отметил, в свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент.

Дом, на который упал беспилотник, сделан по индивидуальному проекту, и нет никаких сомнений, что он выстоит, заявил в комментарии ИА Регнум глава департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков. Жильцов расселять не будут, поскольку разрушения не являются масштабными, добавил он.