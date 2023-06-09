Москва, 9 июня, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов провёл переговоры с начальником Объединённого штаба центрального военного совета КНР генерал-полковником Лю Чжэньли. Об этом 9 июня сообщили в Минобороны РФ.

Сергей Фадеичев/POOL/ РИА Новости Валерий Герасимов

Герасимов поздравил Лю Чжэньли с тем, что в марте 2023 года он был назначен на должность, пожелал ему успехов на этом посту и выразил уверенность, что его опыт поможет расширению военного сотрудничества между Россией и Китаем.

Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что в апреле министр обороны КНР Ли Шанфу нанёс свой первый визит в Москву, так же как это сделал председатель КНР Си Цзиньпин месяцем ранее.

Герасимов отметил, что на фоне мировых событий решения, принятые президентом РФ Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, формируют долгосрочные цели в области национального развития, безопасности и углубления военного сотрудничества.

В качестве примера координации усилий России и Китая на международной арене он привёл совместные военные учения как на двусторонней основе, так и в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля Путин на встрече с Ли Шанфу заявил, что сотрудничество двух стран идёт очень хорошо. Особо российский лидер выделил развитие отношений в экономике, в социальной, культурной, образовательной областях и по линии военных ведомств.

Китайский эксперт в области международных отношений Чжо Хуа отметил, что после назначения Ли Шанфу на должность министра обороны КНР его первая зарубежная поездка в Россию говорит о желании укрепить двустороннее сотрудничество. Пекин и Москва станут больше взаимодействовать в военной сфере.

По мнению китайского военного эксперта Суна Чжунпина, поездка Ли Шанфу в Россию подчёркивает высокий уровень двусторонних отношений в военной сфере. У стран в дальнейшем будет больше взаимовыгодных военных обменов, в том числе в области оборонных технологий и военных учений.