Москва, 9 июня, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Изначально поставленные цели СВО будут выполнены в полном объёме, как и предполагалось, а речь об их корректировке будет подразумевать добавление задач спецоперации, которые необязательно должны придаваться широкой огласке. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Госдумы

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в ходе форума «Диалоги о восстановлении Украины» заявил, что переговоры с Россией возможны при условии изменения Москвой целей спецоперации. Он напомнил, что сейчас цели СВО предполагают денацификацию, демилитаризацию и денатоизацию Украины, что для Киева неприемлемо.

Матвейчев подчеркнул, что Украина сама на законодательном уровне запретила любые переговоры с Россией, и заявление Резникова противоречит действующим правилам.

«Пусть его сажают за нарушение законов и такие разговоры. Никаких изначальных целей СВО никто менять не будет. Сейчас они начали по-другому петь, хорошо. Пускай ещё подумают», — отметил Матвейчев.

Он добавил, что цели спецоперации можно корректировать, но не все из них стоит озвучивать. К тому же изначально заявленные президентом России Владимиром Путиным задачи ещё выполняются, поскольку ситуация масштабная, долгая и имеет историческое значение. С депутатом Госдумы согласился и политолог Максим Жаров. Он также не допускает отклонение от изначально поставленного Москвой курса спецоперации. Смена же украинской позиции видится эксперту более очевидной и объяснимой.

«По приказу США и Великобритании у Украины создаётся воронка возможностей для очередного раунда переговоров. Это связано с ожиданием неудачи украинского наступления. Да, заявление Резникова противоречит законам Украины. Но раз Киевом управляют извне, то отменить эти законы — дело пары дней», — пояснил Жаров.

Политолог также допустил, что заявление главы минобороны Украины сделано в ответ на ранее высказанное мнение главы Крыма Сергея Аксёнова, который указал на необходимую корректировку целей спецоперации в связи с меняющейся обстановкой. В целом Жаров не исключает новой попытки организации переговоров Москвы и Киева. К тому же этому могут поспособствовать посредники из ЮАР, которые также представляют интересы и некоторых европейских стран. Как ранее озвучивал глава российского МИД Сергей Лавров, миссия африканских стран по Украине приедет в Россию в середине июня.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня глава Крыма Сергей Аксёнов предположил, что Россия так или иначе скорректирует цели спецоперации, так как ситуация ежедневно меняется. При этом он заявил, что России будет сложно договориться с Киевом без демилитаризации значительной части украинской территории, а также в случае быстрого принятия Украины в НАТО и ЕС.

В свою очередь, президент Украины на встрече с главой Епископской конференции Италии кардиналом Маттео Дзуппи заявил, что прекращение огня и замораживание конфликта на территории страны не приведут к миру.