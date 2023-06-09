Киев, 9 июня, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Обещанное Киевом контрнаступление не будет «грандиозной операцией» и обернётся для ВСУ высочайшими потерями, считают в США и Евросоюзе. Об этом сообщает 9 июня агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM

Европейский чиновник, выступающий на условиях анонимности «из-за деликатности вопроса», заявил изданию о «некоторых успехах» украинских войск на южном направлении на этой неделе.

«Но потери техники также были значительными», — сказал собеседник агентства.

По его словам, пока неясно, действуют ли ВСУ в рамках подготовки к основному удару или стараются выявить слабые места в российской обороне.

В американском аналитическом центре «Институт изучения войны» (ISW) заявили, что украинское контрнаступление вряд ли станет «единой грандиозной операцией». Вероятно, киевский режим предпримет множество действий различного размера и интенсивности в разных местах на протяжении многих недель.

«На начальном этапе потери украинцев могут быть самыми высокими», — заявили аналитики.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил попытки ВСУ наступать в течение трёх суток. Попытки провалились, ВСУ потеряли на всех направлениях до 3715 военнослужащих, 52 танка и большое количество другой техники. Позднее, 8 июня, Шойгу заявил о безуспешной попытке прорыва обороны на запорожском направлении. При этом украинские войска потеряли за два часа до 350 человек личного состава и 30 танков.