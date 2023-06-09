Москва, 9 июня, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Если контрнаступление ВСУ провалится, то с президента США Джозефа Байдена спросят и его соратники демократы, и оппоненты республиканцы, и избиратели, и партнёры в Европейском союзе. Об этом корреспонденту ИА Регнум 9 июня заявил Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совфеда по международным делам. Так он прокомментировал прогнозы издания Politico о том, что «глобальная репутация» Байдена зависит от того, чем закончится контрнаступление ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как полагает Джабаров, Politico делает совершенно правильный вывод — контрнаступление ВСУ очень важно для Байдена. Его администрация вложила огромные деньги в оружие, в выдачу кредитов (ничем не обеспеченных), отправку наёмников, инструкторов, обучение сил ВСУ. И если контрнаступление закончится провалом, Байдену надо будет как-то объясниться перед избирателями и своей партией, куда и почему так бездарно были потрачены деньги. Кроме того, ему придётся ответить, почему вместо того, чтобы умиротворить ситуацию в Европе, он, напротив, разжёг пожар, который обернулся тем, что у США начались проблемы с Европейским союзом.

Джабаров призвал не забывать, что США постоянно подстегивали украинцев, чтобы те начали контрнаступление.

«И если Киев не добьется желаемого, то проблемы будут не только у Байдена, но и у Зеленского. Погибло огромное количество людей, и кто-то должен за это ответить. А это опять-таки камень в огород Байдена, который делал ставку на Зеленского, а тот оказался никем», — сказал Джабаров.

Он подчеркнул, что если ВСУ потерпят поражение, то сильно умалится и международная репутация Байдена. Первый удар она получила, когда американцы позорно бежали из Афганистана. Эти кадры поразили весь мир — армия США, бросив своих союзников, уносит ноги. Второй удар — полный провал политики Вашингтона на китайском направлении. Пекин не удалось уговорить дистанцироваться от России. Третий удар — Украина.

Так что у Байдена, по мнению сенатора, ситуация на внешнеполитическом треке очень плохая.

«И с него спросят — и свои демократы, и республиканцы, и избиратели, и партнеры в Европейском союзе», — подытожил член Совета Федерации.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по мнению политолога Алексея Мухина, к какому бы результату ни привело контрнаступление ВСУ, для Байдена оно не означает ничего хорошего. Успех украинских военных обернётся тем, что Вашингтону придётся уговаривать союзников снова выделить деньги на поддержку киевского режима. С другой стороны, фиаско контрнаступления даст однопартийцам Байдена повод надавить на главу государства и убедить его не участвовать в следующих выборах.

Байден, в свою очередь, уверяет, что сделал для успеха ВСУ всё, что было можно.