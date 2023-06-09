Сочи, Краснодарский край, 9 июня, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Уровень продовольственной безопасности в России является одним из самых надёжных в мире, заявил 9 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании Евразийского конгресса в Сочи.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«В 2022 году мы достигли значений национальной доктрины, которую утвердил президент России Владимир Владимирович Путин», — сказал он.

Российский премьер добавил, что РФ готова делиться своим опытом и лучшими практиками.

7 июня сообщалось, что глава российского кабмина прибыл в Сочи, где у него запланирован ряд заседаний и встреч. Одна из них — встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая состоялась в этот же день.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в феврале на открытии 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве, заявил, что впервые за десятилетия голод и нищета растут во всём мире, мир больше не движется вперёд, а пятится назад.

В ответ на это президент России Владимир Путин дополнил, что западные страны сами спровоцировали энергетический и продовольственный кризисы в мире. По его словам, это сопровождается наращиванием военного потенциала, а также бесцеремонным вмешательством во внутренние дела других стран.