Москва, 9 июня, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Отказ властей Украины от организации международного расследования подрыва дамбы Каховской ГЭС не вызывает удивления, потому что результаты такого расследования встали бы им «поперёк горла», заявила 9 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

Так она прокомментировала высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который заявил, что в создании международной комиссии по расследованию подрыва ГЭС (с этой инициативой выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган) нет смысла, поскольку само создание такой комиссии предполагает, что в ЧП может быть виновата не Россия.

«Не удивлена. Ещё бы. Киевский режим даже списки тех, кого объявил погибшими в Буче, так и не предоставил ООН. Какое уж там расследование теракта на Каховской ГЭС! Ну и потом… где террористы и их спонсоры, а где расследование?» — написала Захарова в своём Telegram-канале.

США «и вассальные страны» ранее заблокировали и российскую резолюцию с призывом провести расследование теракта на «Северных потоках», напомнила Захарова.

Также она прокомментировала высказывания постпреда Украины в ООН Сергея Кислицы, который ранее отметил, что для того, чтобы провести расследование самим, властям Украины нужно «на другой берег» (левый берег Днепра).

«Поспешу успокоить киевских «дипломатов», пусть не волнуются: расследование теракта уже идёт, а на другой берег тем, кто берега попутал, не добраться», — отметила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум ранее, после очередного обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более тридцати населённых пунктов полностью или частично затоплены. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС, идёт эвакуация населения. Эксперты заявили о нанесении существенного ущерба экологии и сельскому хозяйству Херсонской области и соседних регионов.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. В МИД России заявили, что атака Киева на ГЭС — это террористический акт. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью этого теракта Киева было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в районы, где ВСУ намерены попытаться провести контрнаступление.

Власти Украины готовились к диверсии на Каховской ГЭС и заранее начали сбрасывать воду выше по течению Днепра, чтобы переполнить Каховское водохранилище и сделать последствия катастрофы как можно более разрушительными, отметил в беседе с ИА Регнум доктор технических наук, академик РАЕН, гидроэнергетик Владимир Тетельмин.