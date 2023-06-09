Москва, 9 июня, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Все крымские водохранилища заполнены водой, есть запас на 500 дней, заявил 9 июня вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Водохранилища заполнены водой. Запас воды на 500 дней», — сказал Хуснуллин.

Таким образом он прокомментировал ситуацию с Северо-Крымским каналом на фоне разрушения Каховской ГЭС.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня после очередного обстрела со стороны ВСУ некоторые задвижки Каховской ГЭС были разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению реки Днепр.

В результате разрушения Каховской ГЭС, а также в ходе последующей эвакуации погибли семь человек.