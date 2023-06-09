Брюссель, 9 июня, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Бельгия продолжит поставки оружия на Украину, заявил 8 июня министр обороны страны Людивин Дедондер в интервью бельгийской газете Soir.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

На вопрос, собирается ли Бельгия приостанавливать поставки оружия в ожидании ответа Киева по использованию бельгийских винтовок для диверсии в Белгородской области, Дедондер ответила: «Нет, это не стоит в повестке дня».

Каждая поставка вооружения на Украину, напомнила министр, сопровождается документом, в котором указывается её цель — «защита украинской территории и её населения», но не нападение на другое государство.

Бельгия на данный момент оказала Украине военную помощь на 274,64 млн евро, поделилась Дедондер. Кроме того, бельгийские специалисты подготовили 700 украинских военных, в том числе саперов и снайперов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 8 июня посол Бельгии в России Марк Михильсен был вызван в МИД РФ, где ему был заявлен решительный протест из-за использования оружия бельгийского производства диверсантами ВСУ, осуществившими террористические вылазки на территории Белгородской области в мае 2022 года.

После этого премьер-министр Бельгии Александр де Кроо поручил спецслужбам прояснить вопрос использования бельгийского оружия в Белгородской области. Кроме того, власти Бельгии намерены направить запрос Киеву с требованием объяснить применение бельгийского оружия при атаке на Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя бельгийский запрос, заверил, что оружие, предоставляемое Киеву странами Запада, не используется на территории России.