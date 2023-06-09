Москва, 9 июня, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии располагают рычагами для того, чтобы серьёзно ухудшить экономическую ситуацию в США. Об этом корреспонденту ИА Регнум 9 июня заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Он напомнил, что Саудовская Аравия долгие десятилетия была основным надёжным партнёром США на Ближнем Востоке и в мире в целом. Обладая солидным авторитетом в исламском мире, она могла проводить политику, выгодную Белому дому и направленную против других стран. Кроме того, есть мнение, что именно помощь Саудовской Аравии, выпустившей миллиарды баррелей нефти на мировой рынок, обвалила цены ресурсов в конце 1980-х, что нанесло непоправимый ущерб экономике СССР и частично способствовало его развалу.

Однако новое руководство Саудовской Аравии дистанцировалось от США, стало проявлять самостоятельность и взяло политический курс на сотрудничество со странами БРИКС.

Зарипов пояснил, что, будучи одним из полюсов современного многополярного мира, а также лидером исламских государств и арабских стран, Эр-Рияд предпочитает принимать политические и экономические решения, уже не оглядываясь на мнение США. Как следствие, это может обернуться тем, что руководители двух стран перейдут от угроз к действиям.

«США могут ввести санкции против Саудовской Аравии, сейчас они научились делать это в режиме печатного станка. Но это не окажет на экономику саудитов сильного влияния, поскольку низкая себестоимость добычи нефти для СА делает её устойчивой к любым внешним атакам. Для Саудовской Аравии комфортной будет даже цена ниже 10 долларов США за баррель», — сказал Зарипов.

Кроме того, в Саудовской Аравии в суверенных и частных фондах накоплено порядка 2 трлн долларов США резервов в золоте, резервных валютах и ликвидных ценных бумагах. Этой «подушки безопасности» саудитам хватит надолго.

«В свою очередь, Саудовская Аравия знает, как ухудшить ситуацию в США. Она может перестать покупать американское оружие, технологии, отказаться полностью от расчётов в долларах, заменив их на национальную валюту, продать ценные бумаги правительства и частных компаний США», — полагает Зарипов.

По его мнению, в этом саудитов поддержат страны Ближнего Востока и весь исламский мир. Их коллективные скоординированные действия ещё сильнее ослабят экономику США. Всё это не нужно Байдену, поэтому, как считает Зарипов, до серьёзных санкционных действий и торговой войны дело не дойдёт.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по данным издания The Washington Post, отношения между Саудовской Аравией и США ухудшаются. Об этом, в частности, свидетельствует реакция наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, на слова Байдена о последствиях, которые грозят Эр-Рияду, пошедшему на сокращение добычи нефти. В ответ на это принц также пригрозил Вашингтону «серьезными экономическими последствиями».

Однако эксперты считают, что пока рано делать выводы о том, что скоро отношения двух стран испортятся до критического уровня. Как заявил ИА Регнум Николай Плотников, заведующий Центром научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, Саудовская Аравия слишком сильно зависит от США, чтобы пойти на грубый разрыв отношений с этим партнёром.