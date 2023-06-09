Москва, 9 июня, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Киев должен ответить за подрыв Каховской ГЭС, все виновные в этом теракте понесут заслуженное наказание, заявил 9 июня замглавы МИД России Михаил Галузин.

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС. 2022

«Я не сомневаюсь, что все виновные в этом преступном деянии, в этом теракте, понесут заслуженное наказание», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что Россия будет ставить этот вопрос на всех международных площадках и добиваться осуждения киевского режима международным сообществом.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня после очередного обстрела со стороны ВСУ некоторые задвижки Каховской ГЭС были разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению реки Днепр.

В результате разрушения Каховской ГЭС, а также в ходе последующей эвакуации погибли семь человек.