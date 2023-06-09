Вашингтон, 9 июня, 2023, 12:41 — ИА Регнум. ВСУ теряет значительное количество техники во время наступления. Об этом 9 июня написало агентство Bloomberg, ссылаясь на европейского чиновника.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что ВСУ на этой неделе добились некоторого продвижения на юге, но потери в технике были значительны.

По словам европейского чиновника, пока остается неясным, являются ли операции ВСУ преддверием основного удара либо попыткой выявить слабые места в обороне ВС России.

Как передавало ИА Регнум, командующий 58-й армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов заявил, что четыре колонны украинских войск были остановлены благодаря высочайшей плотности минных полей в российской обороне.

На запорожском направлении уничтожены три танка Leopard. Всего при попытке наступления ВСУ потеряли свыше 30 танков и более 350 человек.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в ночь на 8 июня ВСУ предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. Противник был остановлен и отошёл с большими потерями. ВСУ потеряли 30 танков, 11 боевых машин пехоты и до 350 человек.

8 июня CNN, ссылаясь на двух американских чиновников, сообщило, что ВСУ понесли значительные потери личного состава и военной техники, поскольку столкнулись с более сильным, чем ожидалось, сопротивлением российских сил.