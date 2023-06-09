Калуга, 9 июня, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Обсуждение ситуации в экономике и промышленности Калужской области состоялось 8 июня на выездном заседании Консультативного совета глав муниципальных образований.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Выездное заседание Консультативного совета глав муниципальных образований Калужской области

«Сегодня поставлена задача — показать главам инвестиционный потенциал Калужской области, — отметил председатель Законодательного собрания региона Геннадий Новосельцев. — Не случайно мы собрались здесь, в Ворсино, на площадке особой экономической зоны «Калуга». Это самый большой индустриальный парк в регионе. Он может показать весь спектр развития производств: это и металлообработка, и парфюмерия, и производство кормов для домашних животных, и многие другие предприятия. Здесь создан логистический комплекс».

Новосельцев напомнил, что на следующей неделе начинается Международный экономический форум в Санкт-Петербурге. «Губернатор и экономический блок правительства будут принимать в нем участие. По итогам появятся новые инвестиционные соглашения», — сказал председатель.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Выездное заседание Консультативного совета глав муниципальных образований Калужской области

«2022 год показал, что наш промышленный комплекс готов к реагированию на различные вызовы. Наши предприятия смогли перестроиться под новые экономические условия. Объем отгруженной продукции составил более 900 млрд рублей», — подчеркнул заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов. По его словам, уменьшение выпуска продукции наблюдается, в первую очередь, в автопроме. По остальным отраслям рост в 2022 году — 104%. В числе тех, кто увеличил объемы производства, он упомянул Калужский турбинный завод и «Калужский двигатель», НПО «Телеметрия».

«Пять-семь лет назад автопром составлял в объеме проышленного производства порядка 40%. Сейчас — около 20%. Это говорит, что постепенно мы достигаем диверсификации экономики, которая позволяет чувствовать себя уверенно», — считает замгубернатора.

В прошлом году в Калужской области заработали четыре новых завода. Создана тысяча рабочих мест. Заключено 34 новых соглашения. В текущем году введены в эксплуатацию два новых предприятия. До конца года откроются еще шесть.

В целом инвестиционный портфель Калужской области насчитывает более 200 контрактов. В регионе 12 индустриальных парков, две площадки особой экономической зоны, две территории опережающего социально-экономического развития. Подана заявка на создание третьей площадки ОЭЗ в Бабынинском районе. Реализация этого проекта обеспечит приток инвестиций на ближайшие три-четыре года.

Владимир Попов попросил парламентариев инициировать обращение на федеральный уровень по поводу продления программы «Новые инвестиционные проекты», рассчитанной пока что только до 2025 года. Участие в ней позволяет развивать инфраструктуру индустриальных парков. «Мы поработаем над этим вопросом, подготовим обращение в правительство РФ, заручимся поддержкой других субъектов», — подытожил Геннадий Новосельцев.

После заседания для всех участников была организована экскурсия по крупнейшим предприятиям индустриального парка.