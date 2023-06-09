Белгород, 9 июня, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом, сообщил 9 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

По его словам, на подлёте к городу были сбиты две воздушные цели. Пострадавших удалось избежать.

Также он сообщил в канале, что за сутки по Белгородской области было выпущено более 200 снарядов. В Белгородском районе было 10 прилётов, по Грайворонскому району было выпущено 10 миномётных снарядов.

По Шебекинскому городскому округу выпущено более 195 единиц различных боеприпасов. Есть трое пострадавших: мужчина с осколочными ранениями нижних конечностей и подмышечной области, мужчина с осколочными ранениями стопы, предплечья и спины, мужчина с открытой раной грудной клетки.

Накануне вечером над Белгородом система ПВО уже сбивала две воздушные цели, пострадавших нет. Осколками повреждены крыша частного жилого дома и автомобили.