Москва, 9 июня, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Фактор подрыва аммиакопровода «Тольятти — Одесса» будет учитываться в дальнейших контактах по зерновой сделке. Об этом 9 июня заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в эфире телеканала «Россия-24».

36.mchs.gov.ru Аммиакопровод

На вопрос, имеет ли смысл продолжать консультации по зерновой сделке после подрыва аммиакопровода, он ответил: «Безусловно, этот фактор будет учитываться».

Он добавил, что аммиакопровод является одним из важнейших компонентов зерновой сделки, а киевский режим нанёс удар по усилиям международного сообщества по борьбе с голодом и обеспечению глобальной продовольственной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая МИД России подтвердил продление зерновой сделки на два месяца с требованием устранить перекосы в её выполнении. 5 июня около 21:00 мск украинские диверсанты подорвали в Харьковской области аммиакопровод «Тольятти — Одесса». Подрыв произошёл в районе населённого пункта Масютовка Харьковской области.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подрыв аммиакопровода усложняет ситуацию с продлением зерновой сделки.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия предпримет усилия, чтобы выяснить обстоятельства подрыва аммиакопровода в Харьковской области. Она констатировала, что Украина — единственная сторона, которая никогда не была заинтересована в возобновлении работы аммиакопровода. По её словам, диверсия киевского режима ударила по тем усилиям по борьбе с голодом в нуждающихся странах, которые лично предпринял генсек ООН Антониу Гутерриш.