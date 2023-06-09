Москва, 9 июня, 2023, 12:55 — ИА Регнум. К какому бы результату ни привело контрнаступление ВСУ, оно будет поражением президента США Джозефа Байдена, который оказался зажат между двумя невыгодными для себя вариантами. Об этом корреспонденту ИА Регнум 9 июня заявил политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, в настоящее время от Байдена в США хотят избавиться не только республиканцы, но и демократы, которые считают, что действующий глава Белого дома позорит институт президента. Но для того, чтобы Байден ушёл, необходим какой-то провал, в результате которого ему скажут: «ты не справился, и надо, чтобы кто-то другой выдвигался на президентский пост». Таким образом, как полагает Мухин, вне зависимости от того, как закончится контрнаступление ВСУ, Байдена будут подталкивать к тому, чтобы он отказался от участия в президентской кампании.

С другой стороны, демократы не хотят, чтобы в Белом доме снова обосновался бывший президент Дональд Трамп. И, по мнению политолога, вполне вероятно, что между двумя основными политическими партиями США разыгрывается такая игра: «мы, демократы, убираем Байдена, а вы, республиканцы, убирайте Трампа». Соответственно, действующий губернатор Флориды Рон Десантис выглядит самым оптимальным игроком со стороны республиканцев.

Поэтому и демократы будут подбирать того, кто будет конкурировать с Десантисом. Мухин не исключает, что это будет женщина.

Кроме того, как полагает Мухин, Байден оказался между двух огней — для него невыгодны ни успехи ВСУ, ни их поражение.

«Американцы принуждали своих союзников очень сильно тратиться, ломать свою национальную оборону ради Украины. Было сломано столько копий ради того, чтобы поддерживать Украину, что страшно представить, что будет, если этот проект не состоится. Счёт-то выпишут США! И расплачиваться придётся или деньгами, или потерей влияния», — сказал Мухин.

Однако успехи ВСУ — это новые расходы, причём глобальные, а украинская сторона «нагуляла аппетит». Так что неизвестно, будет ли успех ВСУ благом для Байдена, которому придётся снова уговаривать своих союзников тратить ещё больше на Украину.

«Таким образом, что бы ни случилось, Байден проигрывает», — подытожил Мухин.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что эксперты издания Politico напрямую связывают успехи контрнаступления ВСУ с «глобальной» репутацией Джозефа Байдена. Если украинская военщина окажется неспособной выполнить поставленные перед ней задачи, то ей больше не придётся рассчитывать на поддержку Вашингтона. Более того, США начнут подталкивать Киев к ускоренному дипломатическому урегулированию.

По их мнению, помощь Вашингтона, скорее всего, иссякнет в случае неудачи ВСУ. Это вызовет более настойчивые призывы к ускоренному дипломатическому урегулированию конфликта. К этому в частности приложат свою руку и республиканцы, которые постараются помешать Киеву получить новую помощь.

Пока же в Белом доме стараются сохранять оптимистичный настрой. Об этом, в частности, заявил Байден на встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. По словам президента США, его страна сделала всё для подготовки украинского контрнаступления.